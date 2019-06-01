حجة قانونية واحدة سيبني عليها الوداد ملفه لإعادة مباراته أمام الترجي (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن نادي الوداد يملك حجة قانونية واحدة لإعادة مباراته أمام الترجي التونسي، أو على الأقل تجنب خطر التعرض لعقوبات غليظة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية، أن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، الذي تحجج به لاعبو الوداد، ليرفضوا استكمال المباراة أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس، قانونيا لا يبطل انطلاقة مباراة أو استمرارها، لأن هذه التقنية لا تدخل ضمن المعدات أو الشروط التي توجب أو تسمح بإيقاف المباراة أو إلغائها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعركة القانونية للوداد حاليا، لإعادة المباراة أو على الأقل تجنب عقوبات "الكاف"، التي قد تصل في مثل هذه الحالات إلى حرمان الوداد من المشاركة في المسابقات القارية لموسمين متتاليين، هي أن يثبت الفريق المغربي أنه لم ينسحب من المباراة.

وأكد سعيد الناصري، رئيس الوداد، أن فريقه لم ينسحب من المباراة، وأنه لن يتنازل عن كرامته، وسيلجأ إلى جميع الأمور القانونية.

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فضيحة علني أمام العالم 🙂 #الترجي_الودادpic.twitter.com/r5QiFpBCFe — 🎵|🍂 (@osama120284) 31 мая 2019 г.

وخسر الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد رفض لاعبيه استكمال الدقائق الثلاثين الأخيرة من مباراتهم أمام الترجي، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم هذا الأخير بهدف مقابل لاشيء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: وسائل إعلام مغربية