"الكاف" يتخذ قرارا يعيد مآل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى نفطة الصفر (صورة)

أعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مآل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى نقطة الصفر، بعد دعوة لجنة الطوارئ التابعة له لعقد اجتماع عاجل الثلاثاء المقبل.

وأعلن "الكاف" عبر موقعه الرسمي، أن رئيسه الملغاشي، أحمد أحمد، دعا لجنة الطوارئ لعقد اجتماع عاجل، للنظر في الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد المغربي ومضيفه الترجي التونسي أمس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت وسائل إعلام مغربية، إلى أن المكتب التنفيذي للـ"الكاف"، سيناقش خلال اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، تداعيات مباراة الترجي والوداد و مآلها القانوني.

من ناحية أخرى، سيعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم، اجتماعا عاجلا اليوم، للنظر في الجوانب القانونية المحيطة برفض لاعبي الوداد استكمال مباراتهم أمام الترجي.

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد، الذي رفض لاعبوه استكمال المباراة، بعدما قرر الحكم إلغاء هدف سجله وليد الكرتي في الدقيقة (58)، بدعوى وجود تسلل، الذي أظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن موجودا.

المصدر: تويتر+ وكالات