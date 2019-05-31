 
مباشر

نادال يواصل رحلة البحث عن اللقب الـ 12 في ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)

الرياضة

نادال يواصل رحلة البحث عن اللقب الـ 12 في ملاعب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxe2

حجز النجم الإسباني، رافائيل نادال، مقعدا له في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وجاء تأهل الماتادور نادال على حساب منافسه البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف 27، إثر تغلبه عليه، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (6-1) و(6-3) و(4-6) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، واستغرقت ساعتين و51 دقيقة.

وسيلعب النجم الإسباني، المصنف ثانيا، في الدور الرابع، مع الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو، الذي فاز بدوره على صاحب الأرض الفرنسي، كورنتن موتي، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-4) و(7-5) و(6-4).

وحقق رافائيل نادال (32 عاما) ملك الملاعب الرملية، انتصاره التاسع والثمانين على ملاعب "رولان غاروس"، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه البطولة، برصيد 11 لقبا.

المصدر: "twitter/rolandgarros"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"إنت مالك خليك في حالك".. السيسي ينفعل على "اللي عندهم غضاضة".. فمن هم؟