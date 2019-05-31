صرح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بأن الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، لاعب جيد وأثبت ذلك لعدة أعوام، ويفضل مشاركته في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال صلاح، خلال حوار أجراه مع جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية المعتزل: "استمتعت كثيرا بوجودي في ليفربول، حطمت أرقاما قياسية، توجت بالحذاء الذهبي مرتين، وحصلت على جائزة لاعب العام".

وتابع: "لم أنضم لليفربول وأنا أقول سأفوز بكل شيء هنا، لكن في عقلي كنت أقول أريد أن أفوز بشيء ما مع ليفربول، وبالطبع أن أظهر للناس أنهم مخطئون، الناس يتحدثون دون أسباب، علينا أن نلعب ونستمتع، النقد يعطيني حافزا لأثبت لهم أنهم مخطئون وقد فعلت ذلك لعامين حتى الآن".

After two of the greatest Champions League semi-finals in history, the main event closes in 🙌



⚪️ Pochettino

🔴 Klopp

⚪️ Son

🔴 Salah#NoFilterUCL follows the headline acts ahead of Saturday night’s showdown… pic.twitter.com/5pKfgFC3pX — Football on BT Sport (@btsportfootball) 31 мая 2019 г.

وحول مشاركة هاري كين هداف توتنهام في النهائي، قال صلاح: "هل أفضل غياب هاري كين عن النهائي؟.. هل يمكنني أن أسألك لماذا تسألني هذا السؤال؟".

فرد عليه لينيكر، قائلا: "إذا كنت ألعب مع ليفربول، فسأفضل غياب كين عن المباراة".

وعارض النجم المصري إجابة لينيكر وقال: "أُفضل أن يشارك كين في المواجهة، وأن نكون جميعا مستعدين لهذه المباراة، وأرى أنها منافسة جيدة أن تلعب ضد الأفضل في اللقاء".

وأضاف صلاح: "هاري كين لاعب جيد وأثبت ذلك لعدة أعوام، هاري كين هداف لفريقه، وللكرة الإنجليزية، قبل قدومي (يضحك) لذلك من الجيد أن يشارك في النهائي، ذلك شيء جيد ليعطيني حافزا".

واختتم الفرعون حديثه بشأن المباراة النهائية ضاحكا وقائلا: "في عقلي صورة واحدة فقط بشأن المباراة النهائية".

ومن المنتظر أن يشارك كل من صلاح وكين مع فريقيهما ليفربول وتوتنهام، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي ستقام غدا السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: وكالات