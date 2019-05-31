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"الفيفا" يستبعد الحكم المصري غريشة من كأس العالم للشباب

الرياضة

"الفيفا" يوجه ضربة موجعة لحكم مباراة الوداد والترجي
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كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعدت الحكم المصري جهاد غريشة من إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"الفيفا" في تصريح لموقع "مصراوي": "في مارس الماضي اختير السيد غريشة حكم فيديو مساعد لكأس العالم تحت 20 عاما".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يعد غريشة جزءا من فريق الحكام الخاص ببطولة كأس العالم للشباب، ولن يدير أي مباراة".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن غريشة، تواصل مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغهم بأنه سيغادر بولندا وسيعود إلى مصر، بعد استبعاده.

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وجاء قرار استبعاد الحكم المصري، على خلفية إيقافه من جانب "الكاف"، لمدة 6 أشهر، بسبب "أدائه المتواضع" في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضي، وجمعت بين الوداد المغربي وضيفه الترجي التونسي.

المصدر: وكالات

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