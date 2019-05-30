مدرب الوداد المغربي يكشف أسلحته لخطف الكأس الغالية من تونس

كشف فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد المغربي، عن أسلحته لمباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، أمام الترجي التونسي غدا.

واختار البنزرتي 18 لاعبا للمباراة النهائية، مستفيدا من عودة كل من محمد الناهيري، وأمين تيغزوي، اللذين لم يشاركا في مباراة الذهاب، حيث غاب الأول بسبب الإيقاف، فيما استبعد الثاني لمعاناته بسبب الإصابة.

وسيعول البنزرتي بالدرجة الأولى، على ثلاثي خط هجومه، النيجيري ميشيل باباتوندي، وإسماعيل الحداد، ومحمد أوناجم، لهز شباك الفريق التونسي، لا سيما وأن الوداد مرغم على ذلك، بعدما انتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحرص المدرب التونسي على حضور الثنائي الموقوف إبراهيم النقاش، وأشرف داري، ضمن بعثة الفريق التي سافرت أمس إلى تونس، وذلك لتقديم الدعم المعنوي لزملائهما، وأيضا للمشاركة في الاحتفال بالتتويج بدوري الأبطال، وإن تحقق ذلك.

وستقام المباراة على أرضية ملعب "رادس" في العاصمة تونس، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش.

المصدر: وكالات