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رونالدو يتنبأ بالفائز بدوري أبطال أوروبا ونتيجة المباراة النهائية

الرياضة

رونالدو يتنبأ بالفائز بدوري أبطال أوروبا ونتيجة المباراة النهائية
Reuters
رونالدو يتنبأ بالفائز بدوري أبطال أوروبا ونتيجة المباراة النهائية
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توقع أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو نازاريو، نتيجة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بعد غد السبت، نادي ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وبحسبما كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عبر حسابه في "تويتر"، فإن مهاجم برشلونة، وريال مدريد، وإنتر ميلان السابق، توقع تتويج ليفربول بأمجد الكؤوس الأوروبية، وفوزه على توتنهام بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وتقام مباراة ليفربول، الباحث عن لقبة السادس في المسابقة القارية والأول منذ 2005، أمام توتنهام الطامح للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه، على أرضية ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

المصدر:.sovsport.ru

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