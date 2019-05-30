شاهد.. كيف رد نيمار بعد تفويت الكرة بين قدميه

يبدو أن نيمار لا يعيش في الوقت الراهن أفضل فتراته مع منتخب بلاده البرازيل، فبعد ساعات قليلة من تجريده من شارة القيادة، تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تدخله العنيف في حق أحد زملائه.

وظهر نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في مقطع فيديو، وهو يحاول استخلاص الكرة من زميله إيفرتون، لاعب نادي كروزيرو، خلال تدريبات منتخب البرازيل استعدادا لخوض نهائيات كوبا أمريكا، ولكن وبحركة فنية رائعة، تمكن صاحب الـ19 عاما من مراوغة نيمار بتفويت الكرة بين قدميه (كوبري)، وهو ما لم يتقبله هذا الأخير، حيث جر زميله الشاب بقوة ليسقطه أرضا، دون أن يعود نيمار للاعتذار منه.

Imagine o diálogo:



- E aí, meu filho, como foi o treino com a Seleção? Fez gol?



- Não, mas dei uma caneta no Neymar...



Veja quem foi o autor do lance ==> https://t.co/rRxfLytytPpic.twitter.com/mMRxFD0vcX — globoesportecom (@globoesportecom) 28 мая 2019 г.

تصرف نيمار لم يعجب عشاق منتخب "السامبا"، ورأوا أن نجمهم كان عليه أن يتعامل بطريقة مغايرة تماما، مع لاعب شاب بدأ لتوه مشواره الدولي.

وبرر آخرون رد فعل نيمار "العنيف"، لانزعاجه وعدم ارتياحه في صفوف منتخب البرازيل، بعد قرار المدرب تيتي، تجريده من شارة قيادة منتخب "السيليساو" ومنحها لزميله داني ألفيس.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا، ستقام في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى السابع من يوليو المقبلين، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو، قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.

المصدر: eurosport.ru + تويتر