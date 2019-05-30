نجم تشيلسي يحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه

دخل الدولي الإسباني بيدرو رودريغيز، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، عقب فوز فريقه تشيلسي الإنجليزي أمس، بمسابقة الدوري الأوروبي على حساب مواطنه أرسنال.

وساهم بيدرو في فوز "البلوز"، بتسجيله الهدف الثاني.

وبتتويجه بمسابقة الدوري الأوروبي، بات الدولي الإسباني أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يتوج بأكبر 6 بطولات في لعبة كرة القدم، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر، بمن فيهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتوزعت ألقاب بيدرو على الشكل التالي:

مع منتخب إسبانيا: كأس العالم عام 2010، وكأس أمم أوروبا 2012.

مع فريقه السابق برشلونة: دوري أبطال أوروبا أعوام 2009، 2011 و2015، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

مع تشيلسي: الدوري الأوروبي 2019.

المصدر: Bleacher Report Football