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"أساطير" برشلونة يخوضون مباراة ودية في دولة عربية

الرياضة

Reuters Albert Gea
"أساطير" برشلونة يخوضون مباراة ودية في دولة عربية
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مجموعة من أساطيره سيشاركون في مباراة ودية بمدنية المحمدية المغربية، يوم التاسع من شهر يونيو المقبل.

وقال النادي الكتالوني في تدوينة نشرها عبر حسابه في تويتر: "أساطير برشلونة يحلون بالمغرب الأسبوع المقبل، لمواجهة فريق شباب المحمدية يوم الأحد 9 يونيو، في ملعب البشير (مدينة المحمدية)".

وتأتي هذه المباراة تكريما للنجم المغربي السابق، أحمد فرس، أسطورة فريق شباب المحمدية، والهداف التاريخي للمنتخب المغربي.

المصدر: وكالات

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