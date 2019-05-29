كولومبيا تكتسح تاهيتي وتبلغ دور الـ 16 لمونديال الشباب

صعد منتخب كولومبيا إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب، عقب فوزه الساحق على تاهيتي بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وحققت كولومبيا انتصارها الثاني، في البطولة بعد الأول على بولندا في الجولة الأولى، ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط، وتأهلت من المركز الثاني في المجموعة الأولى.

بينما تصدرت السنغال قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، عقب تعادلها في مباراتها الثالثة، مع بولندا صاحبة المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

المصدر: وكالات