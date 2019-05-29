اليابان ترافق إيطاليا إلى دور الـ 16 الكبار لمونديال الشباب

تأهل منتخب اليابان إلى دور الـ 16 من كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، إثر تعادله مع نظيره الإيطالي دون أهداف، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر منتخب إيطاليا قائمة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، وتلاه اليابان في مركز الوصافة، برصيد 5 نقاط، وبلغا سوية دور الـ 16 الكبار للبطولة.

بينما انتهت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، بفوز بطعم الهزيمة لمنتخب الإكوادور، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، على متذيل المجموعة نظيره المكسيكي بهدف وحيد، وخرجا معا من البطولة.

المصدر: وكالات