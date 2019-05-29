نجم ليفربول يحسم أمره بشأن انتقاله لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي رفض الرد على اهتمام نادي ريال مدريد بضمه لتعزيز خط هجومه في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا، في الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "ساديو ماني رفض الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما أصبح ليفربول مكانا يحب اللاعبون البقاء فيه، بفضل مدربه يورغن كلوب".

Daily Star: Why Real Madrid have no chance of landing Liverpool star Sadio Mane this summer https://t.co/Ju7601dDRi#lfc#ynwapic.twitter.com/y0PWmYwfRf — Liverpool News 365 (@iLiverpoolApp) May 29, 2019

وأضافت الصحيفة، أن هناك الكثير من اللاعبين داخل ليفربول رحلوا مثل سواريز وكوتينيو إلى برشلونة ولكن الآن أصبح الفريق مكانا مميزا يتمنى العديد من اللاعبين الانضمام له في الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة على أن ساديو ماني يتمنى البقاء وإكمال مسيرته مع ليفربول في الفترة المقبلة.

وقال اللاعب من ناحيته ردا على تقارير رحيله عن الفريق: "هذا سيبقى دوما جزءا من كرة القدم، لذا يتعين علينا التعامل معه، لكن أهم شيء بالنسبة لي هو ليفربول وأنا سعيد هنا".

Sadio Mane has all he needs at Liverpool 🔴 pic.twitter.com/uPSOwegDTY — B/R Football (@brfootball) May 29, 2019

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وأضاف: "من دواعي سروري دائما أن أكون في هذا النوع من الفرق التي تريدك أن تبقى فيها، لقد هزمنا الفرق الكبرى".

وأتم: "أنا أستعد لإحدى أهم المباريات بالنسبة للنادي والمشجعين واللاعبين أيضا، لذلك دعونا نركز على هذه اللعبة أولا ونفوز بها".

ويلتقي ليفربول مع مواطنه توتنهام، السبت القادم 1 يونيو، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بنكهة إنجليزية خالصة.

المصدر:وكالات