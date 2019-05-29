نادال يواصل زحفه نحو الحفاظ على لقبه في "رولان غاروس"

واصل الإسباني رافائيل نادال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس ثانية البطولات الأربع الكبرى، وتأهل إلى الدور الثالث عقب فوزه اليوم على الألماني يانيك مادين.

وفاز نادال، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية والتتويج على ملاعب "رولان غاروس" الترابية للمرة الثانية عشرة في مسيرته، على منافسه الألماني من دون عناء، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها (6-1، 6-2 و6-4).

ويلتقي "الماتادور" الإسباني في الدور الثالث مع البلجيكي ديفيد غوفين، الذي تجاوز عقبة الصربي ميومير كيسمانوفيتش، بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (6-2، 6-4 و6-3).

ويخوض نادال، الذي عانى في الأشهر الماضية من آثار إصابات متفاوتة لاسيما على مستوى الركبة، البطولة الفرنسية بعد تتويجه مؤخرا بلقب دورة روما الإيطالية لـ"الماسترز" على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا.

وأتى لقب روما بعد نتائج غير متوقعة حققها نادال على الملاعب الترابية، بخروجه من الدور نصف النهائي في كل من مونتي كارلو، وبرشلونة، ومدريد.

المصدر: وكالات