أثارت لاعبة التنس الروسية فيتاليا دياتشينكو ضجة كبيرة بين حضور بطولة "رولان غاروس"، خلال مواجهتها الأمريكية سيرينا وليامز، ضمن منافسات الدور الأول والتي انتهت لمصلحة الأخيرة.

ولفتت دياتشينكو الأنظار إليها ليس فقط بسبب أدائها في أرض الملعب، بل بسبب ضخامة عضلات يديها اللافتة أثناء تصديها لكرات ويليامز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور اللاعبة الروسية مشككين بصحتها، وأنها قد تعرضت للتعديل عبر برامج "الفوتوشوب".

لكن الصحفيين المتواجدين لتغطية بطولة فرنسا، ثانية البطولات الكبرى، أشاروا إلى ظهور عضلات اللاعبة بشكل واضح حال بدئها اللعب، لتعود لمظهرها العادي عندما تتوقف.

وما أثار استغراب متابعيها، أن اللاعبة البالغة 28 عاما تتميز بنحافة جسدها مقارنة بعضلات يديها المفتولة، ليشبهها البعض بالأبطال الخارقين بسبب مظهرها.

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ورغم خسارتها المباراة أمام الأمريكية ويليامز بمجموعتين مقابل واحدة 6-2و1-6 و0-6، إلا أن بعض التعليقات أثنت على أدائها وتشبيهها بمواطنتها نجمة التنس العالمية ماريا شارابوفا.

المصدر: وكالات