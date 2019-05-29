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رسميا.. إيقاف نجم منتخب السعودية بسبب المنشطات

الرياضة

رسميا.. إيقاف نجم منتخب السعودية بسبب المنشطات
@fahad_almowalad/Twitter.com
رسميا.. إيقاف نجم منتخب السعودية بسبب المنشطات
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قررت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف فهد المولد اللاعب الدولي السعودي ونجم فريق اتحاد جدة، لمدة عام واحد.

وقالت اللجنة في بيانها: "إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضيا أثناء المنافسات الرياضية"، مضيفة "تنازل اللاعب عن فتح العينة الثانية بعد ثبوت إيجابية العينة الأولى".

وقررت اللجنة ما يلي:

- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخل السعودية وخارجها لمدة عام واحد من تاريخ التاسع من مايو 2019.

- القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدوره.

ويعد المولد (24 عاما)، الذي يلعب في مركز المهاجم، من أبرز لاعبي نادي اتحاد جدة ومنتخب السعودية.

المصدر: وكالات

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