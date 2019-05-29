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قبل النهائي الأوروبي.. مشادات وخلافات في صفوف تشيلسي (فيديو+صور)

الرياضة

قبل النهائي الأوروبي.. مشادات وخلافات في صفوف تشيلسي (فيديو+صور)
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يلتقي اليوم الأربعاء تشلسي نظيره أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، على الملعب الأولمبي في مدينة باكو، ضمن ثالث نهائي بين فريقين إنجليزيين في تاريخ المسابقات القارية.

وخاض "البلوز" مرانه الأخير على الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية، لكن على ما يبدو فإن الحصة التدريبية الأخيرة لم تمر بسلام بالنسبة للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

والتقطت عدسات المصورين في الملعب مشاهد خلاف والتحام حاد بين الأرجنتيني غونزالو إيغوايين والبرازيلي ديفيد لويز.

وشوهد المدير الفني ساري، وهو يسير خارج ملعب التدريب، بعد أن رمى قبعته بغضب، ثم استعادها قبل رميها على الأرض للمرة الثانية وركلها في الهواء، قبل أن يغادر المران.

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ولم يتضح ما إذا كانت المشادة بين اللاعبين، هي التي أثارت غضب ساري أم أن هناك شيئا آخر.

ويسعى ساري إلى تحقيق اللقب الأوروبي الأول له مع فريق تشيلسي والثاني في تاريخ النادي قبل الرحيل عنه رسميا باعتبار لقاء البلوز مع الغانرز هو آخر اللقاءات الرسمية للفريق في الموسم الجاري.

وكشفت بعض التقارير التي نشرتها عدة صحف إنجليزية كبرى، أن ساري قد اتفق مع وكيل أعماله على الاجتماع مع مجلس إدارة نادي تشيلسي من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي لإنهاء عقده مع النادي الإنجليزي دون الدخول في أي أزمات.

المصدر: وكالات

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