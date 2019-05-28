الروسي خاتشانوف يعبر إلى ثاني أدوار بطولة "رولان غاروس"
Sputnik Алексей Филиппов
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صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم في الدور الأول على الألماني سيدريك مارسيل شتيبي.
واحتاج النجم الروسي لساعة واحدة و39 دقيقة ليتغلب على شتيبي، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها 6-1، 6-1 و6-4.
Serving up his place in R2!— ATP Tour (@ATP_Tour) 28 мая 2019 г.
🇷🇺 @karenkhachanov takes out Cedrik-Marcel Stebe 6-1, 6-1, 6-4. | #RG19pic.twitter.com/8FAKjbrlrH
وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأسترالي ماثيو إيبدن، والفرنسي غريغوري باريري.
المصدر:championat.com
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