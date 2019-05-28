الروسي خاتشانوف يعبر إلى ثاني أدوار بطولة "رولان غاروس"

صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم في الدور الأول على الألماني سيدريك مارسيل شتيبي.

واحتاج النجم الروسي لساعة واحدة و39 دقيقة ليتغلب على شتيبي، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها 6-1، 6-1 و6-4.

وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأسترالي ماثيو إيبدن، والفرنسي غريغوري باريري.

المصدر:championat.com