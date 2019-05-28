شهدت منافسات الجولة 22 من الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، أول حالة طرد للاعب العراقي أحمد ياسين المحترف بفريق هاكن، خلال مسيرته الاحترافية، وذلك في مباراته أمام غوتينبورغ (1-2).

والطريف في الأمر، أن الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد ياسين، هو الحكم العراقي الأصل محمد الحكيم.

وحصل أحمد ياسين في البداية على بطاقة صفراء بعد احتكاك مع لاعب الفريق الخصم سيباستيان أولسون خلال هجمة مرتدة، لكن عقب مداولات مطولة مع الحكم المساعد الأول، اضطر حكم الساحة محمد الحكيم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب العراقي، بعد حديث مطول بينهما أيضا.

ونقلت تقارير إعلامية عن صحيفة "جي تي" السويدية تصريحا للاعب أحمد ياسين بعد المباراة قائلا: "كانت ردة فعلي الأولى التحقق من حالة سيباستيان (لاعب الخصم). أردت أن أتأكد على الفور بأني لم أكن قد سببت له أذى بأي شكل من الأشكال".

وواصل اللاعب العراقي: "لا أعرف كيفية تقييم مثل هذا الموقف، لست لاعبا يلحق الضرر باللاعبين الآخرين أو يؤذيهم، هذه كانت أول بطاقة حمراء في مسيرتي الاحترافية".

وأضاف أحمد ياسين: "أحترم قرار الحكم محمد الحكيم، أنا أحبه كحكم، لأنه الأفضل".

يذكر أن فريق هاكن يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، برصيد 20 نقطة.

المصدر: مواقع رياضية