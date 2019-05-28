 
مباشر

بورتو يعلن انتقال مدافعه فيليبي إلى أتلتيكو مدريد

الرياضة

بورتو يعلن انتقال مدافعه فيليبي إلى أتلتيكو مدريد
@FCPorto/Twitter.com
رسميا.. أتلتيكو مدريد يبرم أولى صفقاته استعدادا للموسم الجديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwr0

أعلن نادي بورتو البرتغالي، أنه توصل لاتفاق لبيع مدافعه البرازيلي فيليبي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

وقال النادي البرتغالي في بيان نشره على موقعه، إنه توصل لاتفاق لبيع فيليبي إلى أتليتيكو، فيما أكد هذا الأخير عبر حسابه في تويتر، أن قلب الدفاع البرازيلي سينضم للـ"الروخي بلانكوس" في الرابع من يوليو المقبل.

وبات فيليبي، أول لاعب ينضم إلى أتلتيكو ضمن عدة صفقات منتظرة، بعد رحيل رباعي الدفاع، دييغو غودين، وفيليبي لويس، وخوانفران، ولوكاس هرنانديز، إضافة إلى المهاجم أنطوان غريزمان.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى بورتو في 2016 قادما من كورنثيانز، وتوج في 2018 بلقب الدوري البرتغالي وكأس السوبر المحلية، وخاض 142 مباراة مع النادي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"داعش" والإهمال متهمان.. الحرائق تلتهم محاصيل القمح في سوريا