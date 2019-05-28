رسميا.. أتلتيكو مدريد يبرم أولى صفقاته استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي بورتو البرتغالي، أنه توصل لاتفاق لبيع مدافعه البرازيلي فيليبي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

وقال النادي البرتغالي في بيان نشره على موقعه، إنه توصل لاتفاق لبيع فيليبي إلى أتليتيكو، فيما أكد هذا الأخير عبر حسابه في تويتر، أن قلب الدفاع البرازيلي سينضم للـ"الروخي بلانكوس" في الرابع من يوليو المقبل.

O FC Porto chegou a acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do Felipe#FCPortohttps://t.co/TfHJaoRE8f — FC Porto (@FCPorto) 28 мая 2019 г.

وبات فيليبي، أول لاعب ينضم إلى أتلتيكو ضمن عدة صفقات منتظرة، بعد رحيل رباعي الدفاع، دييغو غودين، وفيليبي لويس، وخوانفران، ولوكاس هرنانديز، إضافة إلى المهاجم أنطوان غريزمان.

تم الاتفاق مع @FCPorto بشأن فيليبي، في انتظار التوصل بشهادة التحويل الدولية (ش ت د)، قلب الدفاع سيلتحق بالفريق في 4 يوليو القادم للمواسم الثلاثة القادمة.#AúpaAtletipic.twitter.com/ypEABVk44j — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) 28 мая 2019 г.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى بورتو في 2016 قادما من كورنثيانز، وتوج في 2018 بلقب الدوري البرتغالي وكأس السوبر المحلية، وخاض 142 مباراة مع النادي.

المصدر: وكالات