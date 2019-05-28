مدرب بيراميدز ينشر رسالة إلى تركي آل الشيخ

نشر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، رسالة غامضة على صفحته الرسمية في "تويتر"، موجها الشكر لمالك النادي تركي آل الشيخ.

وقال دياز البالغ 59 عاما عبر صفحته الشخصية: "أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ على هذه الفرصة في بيراميدز، ولاعبي الفريق الذين بذلوا مجهودا كبيرا لتحقيق الأهداف المطلوبة، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك، سعيد لأنك استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحية للجميع".

Quiero agradecer a mi amigo @Turki_alalshikh por esta oportunidad en @pyramidsfc y a mis jugadores que hicieron un esfuerzo enorme por cumplir los objetivos, incluyendo los triunfos a Ahli y Zamalek. Feliz de haber disfrutado de la cultura de este gran país 🇪🇬. Saludos a Todos. pic.twitter.com/roVtNhBecj — Ramon Angel Diaz (@ramondiaz9dt) May 27, 2019

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وكانت تقارير سعودية قد ربطت اسم المدرب دياز بالانتقال إلى صفوف الوحدة السعودي بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن بيراميدز يحتل مركز الوصافة في جدول الدوري المصري، برصيد 69 نقطة، متخلفا عن الأهلي المتصدر بخمس نقاط، فيما يقع الزمالك في المركز الثالث، برصيد 66 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة في المسابقة المحلية.

المصدر: وكالات