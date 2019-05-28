 
مباشر

نبأ سار لتوتنهام قبيل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

الرياضة

نبأ سار لتوتنهام قبيل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال
Reuters DYLAN MARTINEZ
نبأ سار لتوتنهام قبيل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwq0

أكد هاري كين هداف نادي توتنهام الإنجليزي، أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.

وقال كين، الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في التاسع من أبريل الماضي "بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي. ليس هناك أي مشكلة حتى الآن".

وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي "يتعين علي الآن العمل لاستعاد قمة مستواي"، مضيفا "وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب. مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما إذا كنت جاهزا للذهاب (إلى مدريد) من عدمه".

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، قد أبدى في وقت سابق تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كين لخوض نهائي دوري الأبطال.

إقرأ المزيد
مدرب توتنهام يكشف فرص كين للمشاركة في نهائي دوري الأبطال
مدرب توتنهام يكشف فرص كين للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

وقال بوكيتينو: "بدأ كين الأسبوع الماضي، بالانخراط مع المجموعة، وهو وضع إيجابي للغاية بالنسبة له"، مضيفا "سننتظر ونرى كيف سيتطور مع إصابته".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الإجهاض في المغرب.. أرقام صادمة ومطالبات متكررة وتدخل من الملك!