نبأ سار لتوتنهام قبيل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

أكد هاري كين هداف نادي توتنهام الإنجليزي، أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.

وقال كين، الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في التاسع من أبريل الماضي "بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي. ليس هناك أي مشكلة حتى الآن".

He's back!



Spurs striker Harry Kane says he is "ready to go" in the Champions League final.



More: https://t.co/gPqrbcI99spic.twitter.com/UnUBnirxyT — BBC Sport (@BBCSport) 27 мая 2019 г.

وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي "يتعين علي الآن العمل لاستعاد قمة مستواي"، مضيفا "وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب. مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما إذا كنت جاهزا للذهاب (إلى مدريد) من عدمه".

I spy with my little eye, Harry Kane in training for Spurs 👀 pic.twitter.com/MvqJf84s7h — Goal (@goal) 27 мая 2019 г.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، قد أبدى في وقت سابق تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كين لخوض نهائي دوري الأبطال.

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وقال بوكيتينو: "بدأ كين الأسبوع الماضي، بالانخراط مع المجموعة، وهو وضع إيجابي للغاية بالنسبة له"، مضيفا "سننتظر ونرى كيف سيتطور مع إصابته".

المصدر: وكالات