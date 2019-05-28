بالفيديو.. نجاة بوفون من مقصية كريستيانو رونالدو الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقطة مميزة للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أثناء مشاركته في مباراة خيرية على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم".

وشارك هداف الدوري الإيطالي إلى جانب "أساطير" الكرة الإيطالية أمثال ميشيل بلاتيني وأندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون وكيلليني.

وأثار رونالدو الحضور بتنفيذه لمقصيته الشهيرة مستهدفا شباك الحارس المخضرم بوفون لكنها لم تجد طريقها لهز الشباك، ورغم ذلك حظي البرتغالي بتصفيق حار من الجماهير وتحية نجوم الكرة الإيطالية.

وانتهت المباراة بخسارة فريق رونالدو 1-2.

يذكر أن مقصية رونالدو نالت شهرتها حينما نجح في تسجيل هدف في شباك فريقه الحالي يوفنتوس عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، وساعد من خلالها فريقه على العبور لنصف النهائي ومن ثم التتويج بلقب دوري الأبطال عام 2017.

المصدر: يوتيوب