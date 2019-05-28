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رئيس ريال مدريد يعلق على إمكانية رحيل راموس

الرياضة

رئيس ريال مدريد يعلق على إمكانية رحيل راموس
Reuters Juan Medina
رئيس ريال مدريد يعلق على إمكانية رحيل راموس
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علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على إمكانية رحيل قائد الفريق الملكي، الدولي الإسباني سيرخيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيريز لصحيفة "ديبورتيفو" الإسبانية: "في الوقت الراهن، راموس هو الأعلى أجرا بين لاعبي ريال مدريد، إنه القائد، وأفضل لاعب، وهو يستحق ذلك".

واعتبر بيريز أن راموس بمثابة ابنه، حيث قال: "أحب سيرخيو مثل ابني".

وتابع رئيس الريال: "لقد تم إخباري بأن راموس تلقى عرضا جيدا من فريق صيني، لكن وفقا للقواعد هناك فلن يتمكنوا من دفع المقابل المادي لإتمام الصفقة.. الأكثر من ذلك، لقد أخبرت راموس بأن هذا لن يحصل.. من المستحيل أن يسمح الريال برحيل قائده".

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وجاء تصريح بيريز، ردا على التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وتحدثت عن رغبة راموس في الرحيل عن ريال مدريد، بعد صدامه مع رئيس النادي الملكي، عقب مباراة أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: matchtv.ru

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