ويليامز تنجو من البداية المهتزة في "رولان غاروس"

تجاوزت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة العاشرة عالميا، بداية مهتزة لتبلغ الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها على الروسية فيتاليا ديتشينكو يوم الاثنين.

وارتكبت ويليامز الكثير من الأخطاء السهلة على ملعب فيليب شاترييه في بداية سيئة قبل أن تقلب تأخرها في المجموعة الأولى 2-6، لحسم المجموعتين التاليتين 6-1 و6-0.

واحتاجت سيرينا لساعة ونصف من أجل تحقيق فوزها 800 في مسيرتها في بطولات التنس.

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وستلتقي المتوجة بـ 23 لقبا في "الغراند سلام"، منها 3 مرات على الأراضي الفرنسية، في الدور الثاني أمام الفائزة من اليابانية كورومي نارا، المتأهلة من مرحلة التصفيات والسلوفينية داليلا ياكوبوفيتش.

وتسعى بطلة "رولان غاروس" ثلاث مرات لمعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت التي نالت 24 لقبا كبيرا خلال حقبتي الهواة والمحترفين.

المصدر: وكالات