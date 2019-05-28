شاهد.. مقصية كريستيانو رونالدو الجديدة مع "أساطير" الكرة الإيطالية

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس رفقة "أساطير" الكرة الإيطالية للمشاركة بإحدى المباريات الخيرية على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم" مساء الاثنين.

ويعود ريع المباراة من التبرعات لصالح مرضى القلب ودعم الأبحاث لعلاج مرض السرطان، وشارك فيها إلى جانب رونالدو نجوم من عالم المستديرة أبرزهم ميشيل بلاتيني وأندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون وكيلليني، بالإضافة إلى نجوم رياضيين آخرين من بينهم سائقا فورمولا 1 تشارلز لوكلير وسيباستيان فيتيل من فيراري.

واستعرض النجم البرتغالي مهاراته الكروية بتنفيذ مقصيته المثيرة وركل الكرة في الهواء من كرة أرسلها له بيرلو على مرمى بوفون، والتي باتت أشهر حيله الكروية، وأثارت صيحات التشجيع والتصفيق الحار من المدرجات.

المصدر: dailymail.co.uk