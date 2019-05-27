مدرب توتنهام يكشف فرص كين للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه هاري كين، لخوض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول نهاية الأسبوع الحالي، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.

وأصيب كين (25 عاما) في الكاحل الأيسر، خلال ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل الماضي، ضد مانشستر سيتي (1-0)، ما أعاد إلى أذهان مشجعي الفريق اللندني ذكريات إصابة مماثلة تعرض لها المهاجم مطلع هذا العام وأبعدته لنحو شهر.

وبعدما كان قد استبعد عودته قبل نهاية الموسم الحالي، بدا بوكيتينو متفائلا بتحسن الحالة البدنية لقائد المنتخب الإنجليزي.

Harry Kane and Harry Winks look to have full movement in training. Good news for Spurs with 5 days still to go. pic.twitter.com/dhUCwYVQNd — Alasdair Gold (@AlasdairGold) 27 мая 2019 г.

وقال المدرب الأرجنتيني: "بدأ هاري كين الأسبوع الماضي، بالانخراط مع المجموعة، وهو وضع إيجابي للغاية بالنسبة له".

وتابع: "سننتظر ونرى كيف سيتطور مع إصابته".

Harry Kane could be fit for the Champions League final... 🤞 pic.twitter.com/SVF8WNSJEk — Goal (@goal) 27 мая 2019 г.

ويخوض توتنهام نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك ضد ليفربول في الأول من يونيو المقبل على ملعب "واندا مترو بوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: وكالات