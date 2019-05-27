قاد المهاجم الإسكتلندي جوني روسيل، فريقه سورتنغ كانساس، إلى الفوز على ضيفه سيتيل ساوندرز (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الاثنين، ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وإحراز جوني روسيل ثلاثية فريقه "هاتريك"، بطرق مختلفة، بيد أن هدفه الثاني جاء بطريقة رائعة لعله من أجمل أهداف الموسم الحالي للدوري الأمريكي، فقد راوغ المهاجم عدة لاعبين بسهولة قبل أن يسدد الكرة في الزاوية البعيدة بإتقان.

Johnny Russell was slicin' and dicin' yesterday. ⚡ pic.twitter.com/AYbX6F3fRD — Major League Soccer (@MLS) 27 мая 2019 г.

وحقق سبورتينغ كانساس سيتي أول انتصار له في آخر سبع مباريات، بعد أربعة تعادلات وثلاث هزائم، ويحتل المركز العاشر في المجموعة الغربية، برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل سيتيل ساوندرز مركز الوصافة، برصيد 26 نقطة.

المصدر: وكالات