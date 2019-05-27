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رسميا.. المغربي الشماخ يعتزل كرة القدم نهائيا

الرياضة

رسميا.. المغربي الشماخ يعتزل كرة القدم نهائيا
Reuters Toby Melville
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أعلن المهاجم المغربي مروان الشماخ لاعب أرسنال الإنجليزي الأسبق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في عمر الـ35 عاما.

وقال الشماخ، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" باللغة الفرنسية: "مر عامان على ابتعادي عن كرة القدم، كنت أريد الاقتراب أكثر من أسرتي، واليوم يمكنني أن أقول إنني اعتزلت كرة القدم نهائيا".

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الشماخ لم ينضم إلى أي ناد منذ رحيله عن كارديف سيتي الإنجليزي في عام 2016، ليفضل الاعتزال أخيرا بعد انقطاع عامين عن كرة القدم.

وسجل مروان الشماخ 98 هدفا وصنع 41 في 442 مباراة مع جميع الأندية التي مثلها، إلى جانب تسجيل 17 هدفا مع المغرب في 62 مباراة.

ولعب الشماخ لأندية بوردو الفرنسي، وأرسنال وكريستال بالاس، ووست هام يونايتد وكارديف سيتي في إنجلترا.

المصدر: وكالات

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