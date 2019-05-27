تسيسكا موسكو يعلن رحيل مهاجمه الأوروغواياني هرنانديز

كشف المكتب الصحفي لنادي تسيسكا موسكو لكرة القدم، أنه أنهى عقد المهاجم الأوروغواياني هرنانديز بالتراضي، بعد أقل من عام على انضمامه اللاعب إلى صفوف الفريق الروسي.

وشارك هرنانديز في 15 مباراة مع تسيسكا موسكو في الموسم (2018-2019)، في جميع البطولات، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

وفي وقت سابق، لم يستبعد بابلو بينتانكور وكيل اللاعب، انتقال هرنانديز إلى صفوف فريق روسي آخر.

يذكر أن المهاجم الأوروغواي، البالغ من العمر 28 عاما، انضم إلى صفوف تسيسكا موسكو، في أغسطس 2018، في صفقة انتقال حر.

المصدر: "twitter/pfc_cska"