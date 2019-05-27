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الروسية كوديرميتوفا تفجر مفاجأة مدوية في "رولان غاروس"

الرياضة

الروسية كوديرميتوفا تفجر مفاجأة مدوية في
Sputnik Алексей Филиппов
الروسية كوديرميتوفا تفجر مفاجأة مدوية في "رولان غاروس"
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فاجأت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، منافستها الدنماركية كارولين فوزنياكي، وأخرجتها من الدور الأول لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وبعدما خسرت كوديرميتوفا المجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة، استجمعت قواها في المجموعة الثانية، وحسمتها لمصلحتها بنتيجة 6-3.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، واصلت اللاعبة الروسية فرض إيقاعها على منافستها الدنماركية المصنفة أولى عالميا سابقا، لتفوز بالمجموعة والمباراة، التي استغرقت ساعتين و4 دقائق، بواقع (0-6، 6-3 و6-3).

وتواصل بذلك، الخروج المبكر للاعبات البارزات من "رولان غاروس"، حيث لحقت فوزنياكي بالنجمة الألمانية أنجليك كيربر، التي خرجت من الدور الأول أيضا، والتشيكية بيترا كفيتوفا، التي انسحبت بسبب الإصابة.

وتلعب كوديرميتوفا في الدور الثاني، مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، الفرنسية أودري ألبي، والكازاخستانية زارينا دياز.

المصدر: championat.com

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