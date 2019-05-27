الروسية كوديرميتوفا تفجر مفاجأة مدوية في "رولان غاروس"
فاجأت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، منافستها الدنماركية كارولين فوزنياكي، وأخرجتها من الدور الأول لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
وبعدما خسرت كوديرميتوفا المجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة، استجمعت قواها في المجموعة الثانية، وحسمتها لمصلحتها بنتيجة 6-3.
وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، واصلت اللاعبة الروسية فرض إيقاعها على منافستها الدنماركية المصنفة أولى عالميا سابقا، لتفوز بالمجموعة والمباراة، التي استغرقت ساعتين و4 دقائق، بواقع (0-6، 6-3 و6-3).
Another day, another upset!— Roland-Garros (@rolandgarros) 27 мая 2019 г.
Veronika Kudermetova fights back to topple Wozniacki 0-6 6-3 6-3.#RG19pic.twitter.com/zvqNgUn5YJ
وتواصل بذلك، الخروج المبكر للاعبات البارزات من "رولان غاروس"، حيث لحقت فوزنياكي بالنجمة الألمانية أنجليك كيربر، التي خرجت من الدور الأول أيضا، والتشيكية بيترا كفيتوفا، التي انسحبت بسبب الإصابة.
Veronika Kudermetova scored the best win of her career at @rolandgarros 👏— WTA (@WTA) 27 мая 2019 г.
After losing the first 7️⃣ games, she overpowered Wozniacki.
--> https://t.co/kWGSBVRbOy#RG19pic.twitter.com/ZqSNZ2yBrm
وتلعب كوديرميتوفا في الدور الثاني، مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، الفرنسية أودري ألبي، والكازاخستانية زارينا دياز.
المصدر: championat.com