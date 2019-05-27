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انسحاب كفيتوفا من رولان غاروس بسبب الإصابة

الرياضة

انسحاب كفيتوفا من رولان غاروس بسبب الإصابة
Reuters KAI PFAFFENBACH
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انسحبت التشيكية بيترا كفيتوفا من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الاثنين، بسبب معاناتها من إصابة في الذراع قبل ساعات من مباراتها الأولى أمام الرومانية سورانا كريستيا.

وكتبت كفيتوفا على "تويتر": "أنا محبطة جدا لإعلان انسحابي من رولان غاروس، كنت أعاني من ألم في ذراعي الأيسر على مدار عدة أسابيع، وكشفت الفحوص بالأشعة الليلة الماضية أنني أعاني من تمزق من الدرجة الثانية ولسوء الحظ يمكن أن تتفاقم الإصابة إذا لعبت اليوم".

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وكان من المفترض أن تواجه المصنفة السادسة على البطولة، نظيرتها الرومانية كريستيا صباح اليوم الاثنين، لتتواصل معاناة التشيكية التي انسحبت منذ أيام في المجموعة الثالثة من بطولة روما أمام ماريا ساكاري بسبب إصابة في الساق.

وسيتم استبدال اللاعبة التشيكية في القرعة الرئيسية باللاعبة السلوفينية كايا يوفان التي خسرت في الأدوار التمهيدية.

المصدر: وكالات 

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