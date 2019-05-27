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لماذا طالبت جماهير "الشياطين الحمر" التعاقد مع العجوز ستام؟ (فيديو)

الرياضة

لماذا طالبت جماهير
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طالبت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بضرورة التعاقد مع ياب ستام "أسطورة" اليونايتد المعتزل بعد ظهوره أمس في ملعب "أولد ترافورد".

وقدم اللاعب الهولندي السابق صاحب الـ46 عاما مستوى مميزا خلال مباراة ودية جمعت بين قدامى نجوم مانشستر يوناتيد وبايرن ميونخ الألماني مساء الأحد، في ذكرى مرور 20 عاما على نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز اليونايتد 5-0.

ولم يسمح ستام الموجود في المناطق الدفاعية لأساطير بايرن ميونخ بخطف الكرة، على الرغم من محاولة أربعة لاعبين، لكن "أسطورة" الكرة الهولندية كان لهم بالمرصاد، وسقطوا أمام الصخرة الدفاعية، الذي أعاد الكرة إلى زميله، وسط تصفيق حار من الجماهير في ملعب "أولد ترافورد".

وعقب نهاية المباراة انتشرت تغريدات من جماهير الشياطين الحمر تطالب المدرب سولشاير بضرورة التعاقد مع ستام على خلفية المستوى الرائع الذي قدمه في المباراة على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ عدة سنوات.

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يذكر أن مانشستر يونايتد عانى كثيرا هذا الموسم بسبب خط دفاعه، إذ ودع بطولة التشامبيونز ليغ من الدور ربع النهائي أمام برشلونة الإسباني، ولم يتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

المصدر: وكالات

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