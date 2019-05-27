لماذا طالبت جماهير "الشياطين الحمر" التعاقد مع العجوز ستام؟ (فيديو)

طالبت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بضرورة التعاقد مع ياب ستام "أسطورة" اليونايتد المعتزل بعد ظهوره أمس في ملعب "أولد ترافورد".

وقدم اللاعب الهولندي السابق صاحب الـ46 عاما مستوى مميزا خلال مباراة ودية جمعت بين قدامى نجوم مانشستر يوناتيد وبايرن ميونخ الألماني مساء الأحد، في ذكرى مرور 20 عاما على نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز اليونايتد 5-0.

ولم يسمح ستام الموجود في المناطق الدفاعية لأساطير بايرن ميونخ بخطف الكرة، على الرغم من محاولة أربعة لاعبين، لكن "أسطورة" الكرة الهولندية كان لهم بالمرصاد، وسقطوا أمام الصخرة الدفاعية، الذي أعاد الكرة إلى زميله، وسط تصفيق حار من الجماهير في ملعب "أولد ترافورد".

Apparently, nobody mentioned to Japp Stam, it was a friendly. pic.twitter.com/mpliPExJQb — Troll Football Media (@Troll__Footbal) May 26, 2019

وعقب نهاية المباراة انتشرت تغريدات من جماهير الشياطين الحمر تطالب المدرب سولشاير بضرورة التعاقد مع ستام على خلفية المستوى الرائع الذي قدمه في المباراة على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ عدة سنوات.

To be fair our summer looks promising. Sign Stam, no need of the De Ligt saga. Sign up Scholes and sell Matic. Sign Gary and Young can retire. Give Becks his no. 7 back, and no need to worry about getting Sancho for 100m. What an exciting summer it’s going to be. — footballnuggets (@mereOpinions) May 26, 2019

Amazing line from Solskjaer: “we could do with those two [Stam and Johnsen] at the back” !!!!!!!!!! — D88S (@D88SMUFC) May 26, 2019

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يذكر أن مانشستر يونايتد عانى كثيرا هذا الموسم بسبب خط دفاعه، إذ ودع بطولة التشامبيونز ليغ من الدور ربع النهائي أمام برشلونة الإسباني، ولم يتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

المصدر: وكالات