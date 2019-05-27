بالدموع جماهير روما تودع القائد دي روسي بعد 18 عاما (فيديو)

ودعت جماهير نادي روما القائد الأسطوري للفريق دانييلي دي روسي، في حفل استثنائي خلال المباراة الأخيرة ضمن الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي جمعت روما و بارما.

وباشرت جماهير روما برد ثنائها للنجم على ما قدمه من خدمات جليلة لفريق العاصمة، حينما ألهبت مدرجات ملعب "الأوليمبيكو" بتيفو وداعي خاص للقائد قبل انطلاق المباراة وتحديدا حين بدأ دي روسي آخر عملية إحمائية له مع الفريق.

ورفعت جماهير روما ألوان الفريق وهتفت مطولا لدي روسي الذي لعب مع الفريق 616 مباراة منذ عام 2001 سجل خلالها 63 هدفا وصنع 54 وفاز بكأس إيطاليا مرتين 2007 و2008 وكأس السوبر الإيطالي عام 2007، كما صفقت كلما أمسك الكرة في مشهد مهيب.

He arrived as a fan, he leaves as a legend.



Thank you, Daniele. #DDR16#ASRomapic.twitter.com/0FPA6zTx8x — AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2019

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وخرج دي روسي قبل نحو عشر دقائق من النهاية وسط تحية حارة من الجماهير ليضع حدا لمسيرته مع النادي التي استمرت 18 عاما.

ورفضت إدارة روما تجديد عقد دي روسي صاحب الـ35 عاما ليبحث عن تحد جديد في مسيرته الكروية، وقوبل القرار باحتجاجات من جماهير النادي ومحبيه.

وانتهت المباراة بفوز روما 2-1 على ضيفه بارما لينهي الموسم في المركز السادس على لائحة ترتيب فرق الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات