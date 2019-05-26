إنتر وأتالانتا يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا.. وميلان للدوري الأوروبي

حقق أتالانتا إنجازا تاريخيا بتأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه 3- 1 على ضيفه ساسولو يوم الأحد في المرحلة الـ38 "الأخيرة" للمسابقة.

واقتنص أتالانتا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 69 نقطة.

ولحق إنتر بأتالانتا في قائمة المتأهلين للمسابقة القارية في الموسم القادم، التي ضمت أيضا يوفنتوس "المتوج باللقب" ونابولي "الوصيف"، بعدما حصل على المركز الرابع في ترتيب البطولة بنفس الرصيد من النقاط، عقب انتزاعه فوزا صعبا 2-1 من ضيفه إمبولي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وأخفق ميلان في الصعود لدوري الأبطال، رغم فوزه 3-2 على مضيفه سبال، وحصل الفريق اللومباردي على المركز الخامس برصيد 68 نقطة، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

كما عجز روما عن الصعود للبطولة الأوروبية، بالرغم من فوزه 2-1 على ضيفه بارما، حيث ارتفع رصيد فريق العاصمة الإيطالية إلى 66 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات