إيطاليا والسنغال إلى الدور الثاني في "مونديال الشباب"

صعد منتخب إيطاليا لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الصعب 1-0 على نظيره الإكوادوري الأحد في الجولة الثانية في المجموعة الثانية.

ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أندريا بينامونتي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في (د.15).

وتضاعفت معاناة منتخب الإكوادور في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جاكسون بوروزو في (د.41).

وعزز منتخب إيطاليا صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، الذي سيلتقي معه في الجولة الثالثة (الأخيرة)، فيما احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وظل المنتخب المكسيكي قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وواصل منتخب السنغال انطلاقته القوية في مونديال الشباب بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى من دور المجموعات للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2-0 على منتخب كولومبيا في الجولة الثانية للمجموعة.

وافتتح إبراهيما نياني التسجيل للسنغال في (د.34 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف ديون لوبي الهدف الثاني في (د.85 من ركلة جزاء أخرى).

وانفرد منتخب السنغال، الذي تغلب 3-0 على تاهيتي في الجولة الأولى، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا، وذلك قبل لقاء منتخب بولندا مع نظيره التاهيتي في وقت لاحق من الجولة ذاتها.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في تلك المجموعات.

المصدر: وكالات