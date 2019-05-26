نفى يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليا.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي لشبكة "دازن" الأحد على هامش مباراة فريقه ضد سمبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي: "إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتا مع غوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما وأنه مرتبط بعقد" مع فريقه الحالي.

ويتولى المدرب الإسباني غوارديولا الإشراف على سيتي منذ صيف 2016، وقاده هذا الموسم إلى تحقيق ثلاثية تاريخية في إنجلترا، من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، والفوز بكأس إنجلترا وكأس الرابطة.

ويبحث يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم الثامن تواليا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

وفشل أليغري هذا الموسم في قيادة الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 1996، على رغم انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأكد بارتيتشي بأن ناديه سينتظر حتى نهاية الموسم ليعلن هوية المدرب الذي سيخلف أليغري، علما بأن تقارير صحفية أشارت في اليومين الماضيين إلى أن نادي مدينة تورينو أبرم اتفاقا مع الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي حاليا، للإشراف عليه في الموسم المقبل.

كما تداولت التقارير اسم سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو حاليا.

وقال بارتيتشي: "نريد بناء أفضل فريق ممكن وسنتصرف بحسب توصيات المدرب الجديد. سننتظر حتى نهاية الموسم. ثمة منافسات لا تزال قائمة ويتعين علينا بالتالي التزام الصمت احتراما للآخرين".

المصدر: أ ف ب