تورينو يختتم "الكالتشيو" بثلاثية في مرمى لاتسيو

استعاد تورينو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3-1 على ضيفه لاتسيو الأحد في المرحلة الـ38 (الأخيرة) في المسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر ياغو فالكي بالتسجيل لمصلحة تورينو في (د.51)، قبل أن يضيف ساسا لوكيتش الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وقلص شيرو إيموبيلي الفارق بتسجيله هدف لاتسيو الوحيد في (د.66)، غير أن لورينزو دي سيلفيستري أعاد فارق الهدفين، بإحرازه الهدف الثالث لتورينو في (د.80).

وارتفع رصيد تورينو، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام إمبولي في المرحلة الماضية، إلى 63 نقطة لكنه ظل في المركز السابع بترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 59 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات