جائزة موناكو الكبرى.. هاميلتون يهدي فوزه لـ "روح نيكي" لاودا

فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الأحد بسباق جائزة موناكو الكبرى، أهداه إلى "روح" أسطورة السباقات نيكي لاودا الراحل مطلع الأسبوع عن عمر ناهز 70 عاما.

وحافظ هاميلتون سائق مرسيدس على أفضلية انطلاقته من المركز الأول، وتصدر السباق طوال لفاته الـ78، على رغم ضغوط كبيرة من سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي عبر خط النهاية في المركز الثاني.

لكن الهولندي حل رابعا في الترتيب الرسمي لمعاقبته بإضافة خمس ثوان إلى توقيته لاحتكاكه مع سيارة مرسيدس للفنلندي فالتيري بوتاس داخل الحظائر.

وبذلك، حل سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل ثانيا متأخرا بفارق 3,162 ثوان عن الفائز، متقدما على بوتاس الذي تأخر بدوره 5,537 ثوان عن زميله البريطاني.

وكان غياب لاودا الذي توفي ليلة مساء الثلاثاء، طاغيا على سباق إمارة موناكو اليوم. فبطل العالم السابق ثلاث مرات والرئيس غير التنفيذي لمرسيدس، عرف بروحه المحببة وحضوره الودي على هامش السباقات. وتكريما لروحه، طلا فريق مرسيدس اليوم نظام "هايلو" للحماية المركب في مقدمة سيارتيه باللون الأحمر وكتب عليه "نفتقدك يا نيكي"، كما ارتدى السائقون قبعة حمراء بعد السباق، شبيهة بتلك التي اشتهر بها النمساوي.

وقال هاميلتون بعد فوزه: "أعتقد أنه أصعب سباق خضته. كنت أصارع بروح نيكي. لقد كان بالفعل شخصا مؤثرا في فريقنا ونحن نفتقده".

وعمد البريطاني بطل العالم خمس مرات بعد فوزه إلى رفع خوذته التي لوّن غالبية أجزائها باللون الأحمر وكتب عليها "نيكي لاودا".

ونال هاميلتون تنويه إدارة فريقه، إذ تحدث إليه المسؤول عن الاستراتيجيات في الفريق جيمس فولز عبر جهاز التخاطب الداخلي قائلا: "لويس، أنا جيمس... قيادة لا تصدق"، قبل أن يضيف النمساوي توتو وولف مدير الفريق "كان هذا من أجل نيكي".

وحقق هاميلتون فوزه الثالث في الإمارة بعد 2008 (مع فريقه السابق ماكلارين - مرسيدس) و2016 مع فريقه الحالي، ورفع عدد انتصاراته هذاالعام إلى أربعة بعد البحرين والصين وإسبانيا، وإلى 77 خلال مسيرته.

كما رفع بطل العالم رصيده في صدارة ترتيب بطولة السائقين إلى 137 نقطة، وبات يتقدم بفارق 17 نقطة على زميله بوتاس (120) الذي أنهى بوصوله ثالثا، احتكار فريقه للمركزين الأول والثاني في المراحل الخمس الأولى من البطولة هذا الموسم، في أفضل بداية لفريق في تاريخ البطولة.

ووسع فريق مرسيدس الفارق في صدارة الصانعين مع أقرب منافسيه فيراري إلى 118 نقطة (257 مقابل 139)، فيما يحتل فريق ريد بول المركز الثالث برصيد 110 نقاط.

ووصل في المركز الخامس سائق ريد بول الفرنسي بيار غاسلي، أمام الإسباني كارلوس ساينز (ماكلارين) والروسي دانييل كفيات (تورو روسو) وزميله التايلندي أليكس ألبون. فيما أكمل سائق رينو الأسترالي دانيال ريكياردو، بطل السباق العام الماضي مع فريقه السابق ريد بول، والفرنسي رومين غروغان (هاس) المراكز العشرة الأولى.

المصدر: أ ف ب