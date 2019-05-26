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بالفيديو.. ترامب يسلم كأسا ضخما لمصارع سومو كاد يطرحه أرضا

الرياضة

بالفيديو.. ترامب يسلم كأسا ضخما لمصارع سومو كاد يطرحه أرضا
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احتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة أثناء منح مصارع سومو كأس "ترامب"، وذلك في نهائي فعاليات بطولة السومو الصيفية الكبرى في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.

وكان المشهد الأبرز لليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي لليابان حضوره النزال الأخير لبطولة السومو التقليدية الشهيرة، وتقديمه كأسا خاصة حملت اسم "ترامب" والنسر الأمريكي للفائز في البطولة.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور، أظهرت الرئيس الأمريكي وهو يعاني في رفع الكأس الضخمة قبل تسليمها للمصارع الفائز، لتنهال التعليقات بين ساخر ومعجب بهذه اللقطة.

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وشكل حضور ترامب وزوجته ميلانيا في صالة السومو معضلة لوجستية وأمنية وبروتوكولية مرتبطة بتفاصيل تنظيم الحدث، مثل مكان جلوس الرئيس الأميركي وكيفية حمايته من الحضور في حال بدؤوا برمي الوسادات حسب التقاليد عندما يسقط البطل الذي يطلق عليه "يوكوزونا".

المصدر: وكالات

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