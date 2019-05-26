احتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة أثناء منح مصارع سومو كأس "ترامب"، وذلك في نهائي فعاليات بطولة السومو الصيفية الكبرى في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.

وكان المشهد الأبرز لليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي لليابان حضوره النزال الأخير لبطولة السومو التقليدية الشهيرة، وتقديمه كأسا خاصة حملت اسم "ترامب" والنسر الأمريكي للفائز في البطولة.

US President Donald Trump delivers Trump Cup to the champions in Tokyo. #Trump#sumopic.twitter.com/1dA0CUpnpY — YASU (@takeshiyasuda) May 26, 2019

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور، أظهرت الرئيس الأمريكي وهو يعاني في رفع الكأس الضخمة قبل تسليمها للمصارع الفائز، لتنهال التعليقات بين ساخر ومعجب بهذه اللقطة.

President Trump presents that massive cup, with some help, to the sumo champion pic.twitter.com/w1GmdvgxY6 — Tara Palmeri (@tarapalmeri) May 26, 2019

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وشكل حضور ترامب وزوجته ميلانيا في صالة السومو معضلة لوجستية وأمنية وبروتوكولية مرتبطة بتفاصيل تنظيم الحدث، مثل مكان جلوس الرئيس الأميركي وكيفية حمايته من الحضور في حال بدؤوا برمي الوسادات حسب التقاليد عندما يسقط البطل الذي يطلق عليه "يوكوزونا".

المصدر: وكالات