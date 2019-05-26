شاهد.. الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في مصارعة السومو

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نهائي بطولة السومو الشهيرة في طوكيو، حيث منح الرئيس الأمريكي "كأس ترامب" لبطل السومو الفائز.

وكان لبطولة السومو هذا العام طابعا خاصا، وسميت "كأس ترامب".

ولم يكن الرئيس الأمريكي أول شخصية أجنبية رفيعة المستوى تقدم جائزة لفائز ببطولة للسومو، فقد سبقه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي عرف بأنه مشجع كبير للسومو، وقدم كأس رئيس جمهورية فرنسا للمصارع الفائز عام 2000.

واستمر تقديم الجائزة سنويا حتى ترك شيراك منصبه في عام 2007.

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وتحظى السومو بشعبية كبيرة في بلاد "منبع الشمس وأصلها"، حيث يعتبرها اليابانيون تقليدا وتراثا يجمعون على وجوب الحفاظ عليه وليست مجرد رياضة عادية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل مع عقيلته ميلانيا إلى طوكيو أمس السبت في زيارة رسمية ستستمر 4 أيام، سيبحث خلالها ملفات اقتصادية والوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويلتقي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو.

المصدر:RT