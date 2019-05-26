بالفيديو.. حكم يسجل هدفا ويحتسبه بنفسه في لقطة نادرة

شهدت مباراة "هاركيماس بويز" و"هويك" ضمن دوري الدرجة الثالثة الهولندي لكرة القدم، لقطة طريفة عندما سجل حكم اللقاء هدفا بالخطأ في شباك أحد الفريقين.

وتظهر لقطة الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبو "هاركيماس" أثناء قيامهم بهجمة خطيرة على مرمى المنافس، وبعد عدة محاولات للتسديد منهم، ارتطمت كرة أحدهم بالقائم الأيمن لفريق "هويك" وارتدت إلى قدم الحكم الذي كان قريبا من المرمى، ولم تكن ردة فعل الحكم سريعة بما فيه الكفاية حيث لم يستطع تفادي ارتطام الكرة بقدمه، ولكن الذي لم يكن بالحسبان، أن الكرة بعد ارتطامها بقدم الحكم عادت باتجاه الشباك وتجاوزت خط المرمى، ليضطر الحكم "الهداف" لاحتساب الهدف الذي سجله بنفسه لصالح فريق "هاركيماس".

Wow. A referee has just scored in a game in Holland. Incredible. pic.twitter.com/unjMzngXEO — Jake Sanders (@JakeSanders92) May 25, 2019

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وسجل الهدف باسم اللاعب كيل داسبورغ، آخر من لمس الكرة من فريق هويك قبل دخولها للشباك.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز هاركيماس بنتيجة 4-2.

المصدر: eurosport.ru