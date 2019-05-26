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مانشستر يونايتد على أعتاب خطف نجم أياكس من برشلونة

الرياضة

مانشستر يونايتد على أعتاب خطف نجم أياكس من برشلونة
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تقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي لإدارة أياكس أمستردام للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت مقابل 80 مليون يورو، و400 ألف يورو راتبا أسبوعيا، وذلك وفقا لصحيفة "ميرور" الإنكليزية.

وأضافت الصحيفة أن العرض الذي تقدم به الشياطين الحمر، جعله يتفوق في سباق التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما.

وكان اسم دي ليخت ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، ليزامل فرانكي دي يونج لاعب الوسط، الذي نجح البارسا في الحصول على خدماته الشتاء الماضي من أياكس مقابل 80 مليون يورو.

لكن المقابل المادي قد يمنح اليونايتد فرصة كبيرة في حسم صفقة دي ليخت في موسم الانتقالات الصيفية الحالي لمصلحته.

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وخاض دي ليخت نحو 31 مباراة في الدوري الهولندي مع فريقه أياكس، سجل خلالها 3 أهداف، فيما سجل هدفين من 15 مباراة مع الفريق الهولندي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل بها الفريق إلى نصف النهائي من المسابقة.

المصدر: وكالات

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