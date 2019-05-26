النجم بوغبا يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي (صور)

نشر النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي فيديو وصورا على "إنستغرام" لزيارته جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث يقضي إجازته عقب انتهاء الموسم الكروي.

وظهر بوغبا برفقة والدته يو موريبا، وزوجته عارضة الأزياء البوليفية ماريا سالوس، وابنهما الرضيع، وصديقه ومواطنه كوت زوما لاعب تشيلسي المعار لصفوف إيفرتون الإنكليزي.

وتأتي زيارة بوغبا مسجد الشيخ زايد، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب فرنسا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وظهر بوغبا في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة مع صديقه زوما، وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها المناسك.

المصدر: "إنستغرام"