بعد إشهار إسلامه..لاعب برازيلي يطوف حول الكعبة

ظهر اللاعب البرازيلي الدولي السابق سيرجيو ريكاردو وهو يطوف بالكعبة المشرفة بعد إشهاره إسلامه..

فيديو ..

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اللاعب البرازيلي سيرجو في الحرم المكي الشريف بعد إعلان دخوله الإسلام.

.#رمضان#الإسلام

. pic.twitter.com/dlpL4BPU4D — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يقول فيه ريكاردو:"أنا الآن مسلم. الحمد لله، وباشرت بالصلاة، وقرار إسلامي كان أفضل قرار اتخذته في حياتي".

وسبق للاعب البرازيلي أن مثل عدة أندية سعودية، حيث انتقل للأهلي عام 1998، وحقق معه كأس ولي العهد، قبل أن ينتقل إلى الهلال وحقق معه كأس الكؤوس الآسيوية، وسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية التي حقّق فيها الهلالُ اللقبَ عام 2000.

كما خاض سيرجيو ريكاردو تجربة مع نادي الاتحاد وحقق لقب كأس دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003، قبل أن ينهي تجاربه الاحترافية في السعودية مع الوحدة 2010