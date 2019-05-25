مونديال الشباب.. "الأخضر" يستهل مشواره بالخسارة أمام فرنسا

استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للشباب بالخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

أحرز ثنائية "الديوك" كل من يوسف فوفانا في (د.43) وأمين غويري في (د.75).

ولعب المنتخب السعودي منقوصا منذ (د.12) بعد أن طرد الحكم فرج الغشيان بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت بنما مع مالي بهدف لمثله. تقدم منتخب مالي بهدف سجله أبوبكر كونتي في (د.39) ثم تعادل منتخب بنما بهدف سجله دييغو فالانتا في (د.88 من ركلة جزاء).

المصدر: وكالات