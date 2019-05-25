سلتيك يحقق ثلاثية "غير مسبوقة" بفوزه على هارتس في نهائي الكأس

أصبح سلتيك أول فريق إسكتلندي يحقق الثلاثية المحلية لثلاثة مواسم متتالية، بعد قلبه تأخره أمام هارتس وإحرازه لقب الكأس للمرة الـ39 في تاريخه يوم السبت على ملعب هامبدن.

وكان سلتيك في طريقه لخسارة أولى في 27 مباراة ضمن مسابقة الكأس بعد تأخره مطلع الشوط الثاني بهدف الأسترالي راين ادورادز في (د.52)، بيد أن المهاجم الفرنسي أودسون إدوار عادل له في (د.62 من ركلة جزاء) قبل منحه هدف الفوز في (د.82).

ويحوم الشك حول هوية المدرب الذي سيشرف على الفريق بعد تولي الإيرلندي الشمالي نيل لينون المهمة مؤقتا.

وبرغم صناعة فارق بلغ 8 نقاط عن أقرب منافسيه قبل رحيل الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز في فبراير الماضي وإحراز لقب الدوري لموسم ثامن تواليا والخمسين في تاريخه، تعرض لينون لانتقادات حول أداء الفريق وأسلوب لعبه.

وكان سلتيك أنفق 11 مليون دولار أمريكي لجلب إدوار قبل 11 شهرا من باريس سان جرمان ورفع رصيده هذا الموسم الى 23 هدفا في جميع المسابقات.

وتوج سلتيك أيضا بلقب كأس الرابطة على حساب ابردين (1-0) في ديسمبر.

المصدر: أ ف ب