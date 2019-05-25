هاميلتون أول المنطلقين في جائزة موناكو الكبرى

وضع لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى، التي تمثل أبرز جولات البطولة.

وأكد فريق "الأسهم الفضية" الباحث عن فوز في سباق الإمارة للمرة الأولى منذ 2016، سيطرته على منافسات هذا الموسم بعدما حقق بداية تاريخية لبطولة 2019، بثنائية المركزين الأولين خمس مرات في المراحل الخمس الأولى.

وتقدم فريق مرسيدس على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن وفيراري الألماني سيباستيان فيتل، فيما أقصي زميل الأخير في الفريق الإيطالي شارل لوكليرك من موناكو في الجولة الأولى من التصفيات بسبب خطأ تكتيكي لفريقه.

وقال هاميلتون بطل العالم 5 مرات آخرها في العامين الأخيرين "إنه السباق الذي يحلم به أي سائق"، مضيفا "يعني الكثير هذا السباق بالنسبة لي".

وتملك مرسيدس تقدما هائلا يبلغ 96 نقطة على فيراري في ترتيب الصانعين، فيما يتقدم هاميلتون 46 نقطة على فيرشتابن ثالث ترتيب السائقين و48 نقطة أمام فيتل.

المصدر: أ ف ب