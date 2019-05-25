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روسيا تخسر أمام فنلندا في نصف نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)

الرياضة

روسيا تخسر أمام فنلندا في نصف نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)
Sputnik Григорий Сысоев
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خسر المنتخب الروسي أمام نظيره الفنلندي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها حاليا سلوفاكيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، الفنلندي ماركو أنتيلا في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وستواجه فنلندا في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين كندا والتشيك، فيما ستكتفي روسيا باللعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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المصدر: rsport.ria.ru

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