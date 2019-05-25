روسيا تخسر أمام فنلندا في نصف نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)

خسر المنتخب الروسي أمام نظيره الفنلندي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها حاليا سلوفاكيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، الفنلندي ماركو أنتيلا في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

What a goal from Anttila to get @leijonat on the board, and the 1-0 lead #RUSFIN#IIHFWorlds



Watch the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3pic.twitter.com/k7M0DyAdTl — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2019

وستواجه فنلندا في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين كندا والتشيك، فيما ستكتفي روسيا باللعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

К сожалению, не смогли пройти дальше 😔 https://t.co/2KlplQTOCbpic.twitter.com/hGHx9mJIms — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 25, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru