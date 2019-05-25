رونالدو يستعرض سيارته الجديدة "مكلارين سينا"(فيديو)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، فيديو على صفحته الرسمية على "إنستغرام" لسيارته الجديدة نوع مكلارين سينا.

المعروف عن النجم البرتغالي عشقه لاقتناء السيارات الفاخرة ذات المحركات القوية ولا يتردد للبحث عن كل ما هو مميز لإضافة المزيد إلى أسطوله من السيارات في كراجه الخاص.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو أنفق مليون يورو على سيارته الجديدة والتي تبلغ قوة محركها 800 حصان وبسرعة قصوى تصل إلى 340 كم/سا.

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وظهر النجم البرتغالي وابنه "جونيور" رفقة صديقه البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس وبطل العالم لسباقات فورمولا1.

وحرص رونالدو على الظهور مع هاميلتون خلال التجارب الحرة الأولى في جائزة موناكو الكبرى، الخميس الماضي.

المصدر: ماركا